Савченко обвинили в попытке совершить госпереворот на Украине И призвали возбудить в отношении депутата уголовное дело

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова обвинила внефракционного депутата Надежду Савченко в попытке организации государственного переворота в Киеве. Соответствующее заявление Рычкова сделала в пятницу.

«На этой неделе Савченко побывала на позициях вооруженных сил Украины и подстрекала их покинуть свои позиции и прийти в Киев и сделать государственный переворот», — сказала она на заседании парламента Украины. Рычкова также призвала Генпрокуратуру и СБУ возбудить уголовное дело против Савченко.

Напомним, 7 декабря прошлого года Савченко встретилась с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске. По ее словам, на встрече она увидела «не врагов», а «людей, с которыми нужно вести переговоры». Позднее Савченко исключили из партии «Батькивщина», а после из украинской делегации ПАСЕ.