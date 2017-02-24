В Совфеде выступили против прекращения СНВ-3 «Мы будем настаивать на его продлении»

В Совете федерации РФ выступают против прекращения договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в пятницу заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Конечно, Россия категорически против того, чтобы этот договор прекращал свое действие, мы будем настаивать на его продлении», — сказал он. Озеров добавил, что этот договор — основополагающий для мировой безопасности и был разработан так, чтобы ни одна из сторон не оказалась ущемленной в правах.

Напомним, СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он предусматривает сокращение стратегических носителей до 700 единиц, а ядерных боезарядов до 1,55 тыс. Документ вступил в силу в 2011 году. Он рассчитан до 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что СНВ-3 — «плохая сделка, которую заключили» США. Он пообещал расширять ядерный потенциал Соединенных Штатов.