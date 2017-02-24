СМИ: спецслужбы Германии следили за международными изданиями Среди них BBC, Reuters и The New York Times

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) вела слежку за корреспондентами и сотрудниками порядка 50 международных изданий с 1999 года. Об этом в пятницу сообщает немецкая газета Spiegel.

По информации издания, среди объектов наблюдения были журналисты редакции BBC в Афганистане и Лондоне и The New York Times в Афганистане. Среди прочих слежка также велась за сотрудниками агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.

Добавим, официальных комментариев BND нет. Правозащитная организация «Репортеры без границ» высказала упрек в адрес немецкой разведки. Осенью 2016 года правительство Германии приняло закон, согласно которому BND может следить за информацией, проходящей через германские интернет-сервисы. Закон также позволяет контролировать обмен данными между иностранцами.