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24.02.17 / 20:24 Новости / Россия и мир

Греческий спутник связи Hellas Sat 3 запустят 28 июня

С космодрома во Французской Гвиане

космос-спутник-ломоносов-wi-fi.ru_Запуск греческого спутника связи Hellas Sat 3 запланирован на 28 июня. Об этом сообщили в министерстве цифровой политики, телекоммуникацией и информации Греции.

Запуск осуществят с космодрома во Французской Гвиане. После того, как спутник выведут на орбиту, его будет контролировать греческие инженеры на предприятии Hellas Sat в Коропи.

Строительство спутника осуществляется на заводе  ThalesAlenia Space в Каннах. Ранее его посетил министр цифровой политики Франции Никос Паппас. Ожидается, что новый аппарат будет на 50% мощнее своего предшественника. Кроме того, он станет самым большим орбитальным спутником Европы.

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