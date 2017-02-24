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24.02.17 / 17:49 Новости / Россия и мир

Главком сухопутных войск РФ: Доля современных танков достигнет 70% к 2020 году

«В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А»

Фото: militaryarms.ru

Фото: militaryarms.ru

Доля современных танков в сухопутных войсках России достигнет 70% к 2020 году. Об этом сообщил главком сухопутных войск Олег Салюков в пятницу.

«В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности, не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%», — сказал он.

В прошлом году соединения и воинские части сухопутных войск получили свыше 2 тыс. современных образцов вооружения и военной техники. В том числе, на вооружение поступили БМП-3, танки Т-72Б3 и  бронетранспортеры БТР-82А.

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