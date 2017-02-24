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24.02.17 / 01:17 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назвал договоры о разоружении плохими сделками

Также он заявил, что намерен наращивать ядерный потенциал

путин и трамп

Коллаж АБН

Дональд Трамп назвал договоры СНВ-III и РСМД по разоружению плохими сделками. Такое заявление он сделал в четверг.

По словам президента США, договор СНВ-III является односторонним, как и сделка с Ираном. Он также усомнился в выполнении Россией обязательств по договору РСМД. Трамп подчеркнул, что это плохие сделки и что настало время заключать хорошие.

Кроме того, американский лидер добавил, что намерен наращивать ядерный потенциал. Согласно его заявлению, он мечтает, чтобы ни у кого не было ядерного оружия, но если оно у кого-то есть, то Америка должны всех опережать.

Напомним, договор РСМД (о ликвидации ракет малой и средней дальности) был подписан между Россией и США в 1987 году. С тех пор американская сторона периодически обвиняет Россию в невыполнении обязательств, однако доказательств не предоставляет. Договор СНВ-III (о сокращении стратегических наступательных вооружений) страны подписали в 2010 году. Он предусматривает снижение стратегический носителей и боезарядов с каждой стороны.

По материалам: reuters.com
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