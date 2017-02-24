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24.02.17 / 03:38 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назвал Китай великими чемпионами по валютным манипуляциям

Хотя обещал это сделать в первый день президентского срока

Дональд Трамп назвал Китай великими чемпионами по валютным манипуляциям. Заявление американский президент сделал в четверг.

Фото dni.ru

Фото dni.ru

Трамп считает, что Китай умышленно занижает курс юаня по отношению к доллару, чтобы сделать свой экспорт дешевле. Президент США считает, что таким образом китайское правительство ворует рабочие места. Также Трамп заявил, что не сдерживался в своей оценке, несмотря на предвыборное обещание обвинить Китай в валютных манипуляциях еще в первый день на посту президента.

Отметим, что министр финансов США Стивен Мнучин воздержался от обвинений в адрес Пекина. Он заявил, что пока проходит, министерство не будет делать официального заявления.

Напомним, в 1988 году американское казначейство обвинило в валютных манипуляциях Тайвань и Южную Корею. Кроме того, Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно критиковал китайское правительство за искусственное занижение валютного курса. Также Трамп намеревался сократить импорт товаров из Китая. По мнению президента, от этого страдает американская экономика.

По материалам: reuters.com
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