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24.02.17 / 09:21 Новости / Россия и мир

В ЛНР заявили о 18 обстрелах со стороны Киева за сутки

Всего выпустили около 400 снарядов

обстрел фото с сайта time-news.netВ ЛНР заявили о 18 обстрелах со стороны Киева за сутки. Об этом в пятницу проинформировало оборонное ведомство самопровозглашенной республики.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины вели огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов и различных гранатометов. Обстрелу подверглись населенные пункты Калиново, Логвиново, Смелое, Молодежное, Калиновка и Лозовое. Всего было выпущено около 400 снарядов.

Напомним, с 2014 года стороны неоднократно подписывали соглашения об установлении режима прекращения огня. Стороны регулярно нарушают перемирие. В феврале 2015 года главы «нормандской четверки» в Минске подписали соглашение о разрешении конфликта на Донбассе. Оно предусматривает остановку боевых действий, отвод вооружений и присвоение самопровозглашенным республикам особого статуса.

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