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24.02.17 / 22:16 Новости / Политика / Россия и мир

Россия намерена наложить вето на санкции в отношении Сирии в Совбез ООН

Москва не признает факт использования химоружия

Фото с сайта GermanyUN.ru

Фото с сайта GermanyUN.ru

Россия собирается использовать свое право вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая предусматривает введение санкций в отношении Сирии. Об этом в пятницу сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Дипломат отметил, что Москва не признает факт использования сирийскими властями химического оружия в ходе продолжающегося вооруженного конфликта. Он также подчеркнул, что проект резолюции носит односторонний характер.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что имеет доказательства того, что правительственная армия неоднократно применяла химическое оружие в ходе наступления на боевиков в Алеппо. В конце прошлого года Великобританией и Францией был подготовлен проект резолюции. Он включает введение санкций в отношении Дамаска, в том числе запрет на поставку вертолетов правительству Сирии, армии и любым государственным структурам. Проект базируется на заключениях следственной комиссии ООН и ОЗХО, которые возложили на Сирию ответственность за атаки, в ходе которых с военных вертолетов якобы сбрасывались контейнеры с хлором.

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