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24.02.17 / 05:00 Новости / Политика / Россия и мир

Южная Корея попросила США внести КНДР в список террористических государств

Из-за убийства Ким Чен Нама

Южная и Северная КореиЮжная Корея попросила США внести КНДР в список террористических государств. Это произошло в пятницу.

Просьбу парламентарии Южной Кореи подготовили в связи с убийством в Малайзии Ким Чен Нама. Документ направили главе сенатского комитета по вооруженным силам США Джону Маккейну. Южнокорейские депутаты заявляют о необходимости немедленного внесения КНДР в список террористических государств. По их утверждениям, речь идет о терроризме под руководством властей.

Напомним, США вносили Северную Корею в черный список государств, поддерживающих терроризм. Это случилось после обвинения Пхеньяна в уничтожении пассажирского самолета Южной Кореи в 1987 году. Затем КНДР убрали из этого списка. Южнокорейские власти регулярно заявляют об угрозе со стороны Северной Кореи.

По материалам: yonhapnews.co.kr
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