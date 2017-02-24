Верховный суд Татарстана подтвердил арест зампреда «Татфондбанка» Защита Мерзлякова намерена обжаловать решение суда

Верховный суд Татарстана подтвердил арест заместителя председателя «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова. Об этом сообщили в суде в пятницу.

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Советского районного суда в отношении Мерзлякова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказал судья. Защита Мерзлякова, в свою очередь, просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить подсудимого под залог в 1-2 млн рублей. Защита намерена обжаловать решение суда.

Напомним, 12 декабря прошлого года «Татфондбанк» ограничил снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. Позднее ЦБ объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка на три месяца. В «Татфондбанке» ввели временную администрацию и отключили от системы банковских электронных платежей. С 26 декабря возмещением по вкладам занимаются Сбербанк, «ВТБ 24», «Ак Барс», «ФК Открытие» и «Россельхозбанк».