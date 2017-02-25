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25.02.17 / 22:15 Новости / Общество / Россия и мир

Собянин пообещал порядка 1 млн рабочих мест к 2035 году

В новой Москве

Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать порядка 1 млн рабочих мест к 2035 году. Об этом в субботу он написал в своем аккаунте в Twitter.

Глава города отметил, что новые рабочие места появятся в новой Москве. Это станет возможно благодаря созданию технопарков и развитию инфраструктуры.

Добавим, ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что порядка 22,5 тыс. рабочих мест в новой Москве связаны со строительством. Он также подчеркнул, что на момент присоединения новых территорий в районе было 80 тыс. рабочих мест, сегодня – 183 тыс.

В 2011 году Мосгордума подписала документ об изменениях границ между Москвой и областью. Столица получила порядка 150 тыс. га земли на юго-западе, увеличив свою территорию в 2,4 раза. В 2012 году говорили о планах расширения территории Москвы, которое позволит переселить за МКАД около 2,5 млн человек и уменьшить 1 млн рабочих мест в самой столице.

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