Berkshire Hathaway заработал более $1,6 млрд на акциях Apple На закрытии торгов пакет оценили в $8,3 млрд

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету, заработал более $1,6 млрд на акциях Apple в 2016 году. Об этом говорится в ежегодном обращении Баффета к акционерам в субботу.

Накануне на момент закрытия торгов пакет акций Apple оценивался экспертами в $8,3 млрд. Добавим, компания приобрела 1,1% акций Apple в прошлом году за $6,75 млрд.

Компания Berkshire Hathaway вошла в топ-10 инвесторов Apple в 2016 году. В свою очередь, «яблочная» компания стала пятым по величине вложением в портфеле Berkshire. В первую четверку входят: Wells Fargo & Co., Coca-Cola Co., International Business Machines Corp. and American Express Co. Всего за прошедший год чистая прибыль холдинга Уоррена Баффета составила $24,07 млрд.