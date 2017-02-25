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25.02.17 / 10:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Boeing откроет завод в Великобритании

Чтобы производить детали

Великобритания Англия Британия флаг boeingАмериканский концерн Boeing откроет завод для производства деталей на севере Великобритании. Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg.

На заводе в городе Шеффилд будут производиться детали для самолетов моделей 737 и 777. На заводе, стоимость которого составит 20 млн фунтов стерлингов (около $25 млн), будут работать 30 человек. В дальнейшем число работников увеличится.

«Наше решение начать производить детали высокой стоимости в Великобритании — это шаг, который показывает нашу заинтересованность и приверженность к росту здесь», — цитирует агентство президента Boeing Europe Майкла Артура. По данным Bloomberg, штат сотрудников концерна в Великобритании составляет около двух тысяч человек. Все они заняты непроизводственной деятельностью.

 

По материалам: bloomberg.com
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