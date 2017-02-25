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25.02.17 / 19:56 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: другу Ле Пен предъявлено обвинение в незаконном финансировании «Национального фронта»

Речь идет о выборах 2014 и 2015 года

ле пен национальный фронт dni.ruМинистерство юстиции Франции предъявило обвинение другу лидера «Национального фронта» и кандидата на пост президента республики Марин Ле Пен и ответственному за связи с общественностью в партии бизнесмену Фредерику Шатийону. Об этом пишет во вторник Le Figaro со ссылкой на источник в суде.

По информации издания, Шатийона привлекли к ответственности в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборных кампаний «Национального фронта» на выборах 2014 года в Европарламент, а также на муниципальных выборах в 2015 году. В середине февраля ему предъявили обвинения в мошенничестве и растрате общественного имущества. Обвинения были предъявлены в рамках предварительного расследования, открытого прокуратурой Парижа в ноябре прошлого года.

Напомним, осенью 2016 года, Шатийон стал фигурантом дела о нарушении правил, регламентирующих финансирование партий в ходе кампании к парламентским выборам 2012 года. Ему и еще двум представителям аппарата «Национального фронта» предъявили соответствующее обвинение.

По материалам: lefigaro.fr
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