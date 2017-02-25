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25.02.17 / 01:04 Новости / Россия и мир / Экономика

ЕС настаивает на снятии запрета на ввоз свинины из Европы в Россию

По решению ВТО

мясо беларусьЕврокомиссия обратилась к Москве с требованием снятия запрета на импорт свинины из страны Европейского союза. Об этом накануне сообщили в организации.

В ведомстве отметили, что Россия обязана выполнять свои обязательства в связи с решением Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, позволить наладить торговые отношения европейским и российским компаниям.

Ранее ВТО отклонила прошение России относительно решения торговой организации признать неправомерным запрет поставок свинины из Евросоюза в Россию. Это решение было принято ВТО летом прошлого года. Согласно документу, ограничения импорта живых свиней и свинины из ЕС в Россию противоречат нормам ВТО. Россия ограничила ввоз свинины из стран Евросоюза из-за очагов инфекции африканской чумы свиней.

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