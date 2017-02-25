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25.02.17 / 07:52 Новости / Россия и мир

Соратник Меркель: Европа зеркально ответит в случае введения США пошлин

И начнет торговую войну

Флаги США Германия, фото DPAГлава фракции «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) Фолькер Каудер заявил, что Европа вынуждена будет зеркально ответить в случае введения США торговых пошлин на продукцию из Евросоюза. Об этом политик сообщил в субботу.

Он также напомнил, что торговые войны — непродуктивная форма сотрудничества. Однако Европа не обязана «мириться со всем, что угодно».

В течение своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп говорил о необходимости ввода дополнительных пошлин на зарубежную продукцию. Он также заявил, что Вашингтон впредь будет действовать исключительно в интересах своей страны. Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказывал опасения по поводу введения протекционистских торговых мер со стороны США. В настоящее время только 10% экспорта Германии приходится на США, 60% — на европейские страны.

По материалам: tass.ru

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