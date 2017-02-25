В Финляндии могут ограничить использование банковских карт Из-за роста числа киберпреступлений

Финляндия может ограничить использование банковских карт из-за высокого числа мошеннических транзакций. Об этом пишет в субботу портал Yle со ссылкой на недавно данные Статистического агентства Финляндии.

По данным агенства, за прошлый год количество киберпреступлений такого рода выросло почти в четыре раза. Число жертв киберпреступников выросло на 38,5% и составило порядка 15 тыс. человек.

Главный комиссар Национального управления полиции Финляндии Ахо Юрки утверждает, что мошенники используют разные способы, чтобы получить доступ к информации клиентов банка. Самым распространенным остается скимминг — считывание информации с банковской карты при помощи специального устройства, которое крепится к принимающему слоту банкомата.

Напомним, в середине февраля первый зампред российского ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что в 2016 году мошенники совершили несанкционированные операции с использованием платежных карт на 1,08 млрд рублей. Банком было зафиксировано девять попыток хищения средств с корреспондентских счетов банков в ЦБ на 2,18 млрд рублей.