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25.02.17 / 13:35 Новости / Общество / Россия и мир / Финансы

В Финляндии могут ограничить использование банковских карт

Из-за роста числа киберпреступлений

сбербанк онлайн банковских карт

Фото: trkterra.ru

Финляндия может ограничить использование банковских карт из-за высокого числа мошеннических транзакций. Об этом пишет в субботу портал Yle со ссылкой на недавно данные Статистического агентства Финляндии.

По данным агенства, за прошлый год количество киберпреступлений такого рода выросло почти в четыре раза. Число жертв киберпреступников выросло на 38,5% и составило порядка 15 тыс. человек.

Главный комиссар Национального управления полиции Финляндии Ахо Юрки утверждает, что мошенники используют разные способы, чтобы получить доступ к информации клиентов банка. Самым распространенным остается скимминг — считывание информации с банковской карты при помощи специального устройства, которое крепится к принимающему слоту банкомата.

Напомним, в середине февраля первый зампред российского ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что в 2016 году мошенники совершили несанкционированные операции с использованием платежных карт на 1,08 млрд рублей. Банком было зафиксировано девять попыток хищения средств с корреспондентских счетов банков в ЦБ на 2,18 млрд рублей.

По материалам: yle.fi
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