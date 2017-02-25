Глава Россельхознадзора намерен отказаться от поездок в Беларусь Если и поедет, то только с телевизионной группой

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт намерен воздержаться от поездок в Беларусь без сопровождения телевизионной группы. Такое заявление он сделал в субботу.

По словам Данкверта, его подчиненные пока тоже не хотят посещать соседнюю республику. «Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о возможным визитах в Беларусь.

Глава ведомства выразил надежду, что общий язык с белорусской стороной будет найден. Он напомнил о том, что Россия в течение многих лет обеспечивала увеличение поставок в республику.

Напомним, в начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил правоохрнаительным органам завести на Данкеверта уголовное дело за «нанесение ущерба государству». Речь идет о запретах на поставки в РФ с ряда белорусских предприятий. Российское ведомство вводило ограничения из-за выявленных в ходе проверок нарушений.