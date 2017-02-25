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25.02.17 / 12:40 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Госдеп отказал представителю МИД КНДР в выдаче визы

Из-за этого переговоры не состоятся

Фото: emigrados.ru кндр

Фото: emigrados.ru

Госдепартамент США отказал в визе дипломату КНДР, которая должна была посетить Соединенные Штаты для проведения встречи с бывшими американскими чиновниками. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в выдаче визы было отказано руководителю отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху.  Это сорвало проведение консультаций и переговоры были сорваны.

The Wall Street Journal неизвестно, по какой причине северокорейской чиновнице отказали в визе. В Госдепе от комментариев отказались.

Напомним, о том, что представители Северной Кореи могут нанести визит в США для встречи с бывшими американскими чиновниками, сообщала ранее газета The Washington Post. Ожидалось, что переговоры пройдут в начале марта в Нью-Йорке.

По материалам: wsj.com
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