СМИ: Госдеп отказал представителю МИД КНДР в выдаче визы Из-за этого переговоры не состоятся

Госдепартамент США отказал в визе дипломату КНДР, которая должна была посетить Соединенные Штаты для проведения встречи с бывшими американскими чиновниками. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в выдаче визы было отказано руководителю отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху. Это сорвало проведение консультаций и переговоры были сорваны.

The Wall Street Journal неизвестно, по какой причине северокорейской чиновнице отказали в визе. В Госдепе от комментариев отказались.

Напомним, о том, что представители Северной Кореи могут нанести визит в США для встречи с бывшими американскими чиновниками, сообщала ранее газета The Washington Post. Ожидалось, что переговоры пройдут в начале марта в Нью-Йорке.