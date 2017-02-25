Банк Intesa отказался от приобретения страховщика Generali Этот шаг не повлияет на капитал банка или выплату дивидендов

Руководство итальянского банка Intesa Sanpaolo отказалось от приобретения страховой компании Assicurazioni Generali. Об этом накануне сообщили в организации.

В компании подчеркнули, что этот шаг связан с тем, что руководство Intesa не видит перспектив взаимодействия со страховой компанией. По прогнозам финансовой организации, это решение не должно как-либо повлиять на капитал банка или выплату дивидендов.

В начале этого года президент Intesa Sanpaolo Гаэтано Мичике сообщил, что в объединении для получения кредита будут участвовать международные банки. Синдикация кредита связана с продажей 19,5% акций «Роснефти», о которой Россия объявила в конце 2016 года. Тогда собирались сформировать банковскую группу, члены которой смогут взять на себя часть кредитного обеспечения. Однако многие участники отказались от синдиката из-за подозрений в непрозрачности сделки.