Банк Intesa отказался от приобретения страховщика Generali

Руководство итальянского банка Intesa Sanpaolo отказалось от приобретения страховой компании Assicurazioni Generali. Об этом накануне сообщили в организации.
В компании подчеркнули, что этот шаг связан с тем, что руководство Intesa не видит перспектив взаимодействия со страховой компанией. По прогнозам финансовой организации, это решение не должно как-либо повлиять на капитал банка или выплату дивидендов.
В начале этого года президент Intesa Sanpaolo Гаэтано Мичике сообщил, что в объединении для получения кредита будут участвовать международные банки. Синдикация кредита связана с продажей 19,5% акций «Роснефти», о которой Россия объявила в конце 2016 года. Тогда собирались сформировать банковскую группу, члены которой смогут взять на себя часть кредитного обеспечения. Однако многие участники отказались от синдиката из-за подозрений в непрозрачности сделки.
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