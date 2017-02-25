Иран рассчитывает на участие России в производстве топлива для АЭС От российской стороны ждут консультационной помощи

Иран рассчитывает, что российские специалисты примут участие в производстве топлива для атомных станций.Об этом руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил в интервью агентству ISNA в субботу.

Он напомнил о том, что консультации с Россией велись параллельно переговорам по ядерной программе Ирана. «Учитывая потребности Ирана и участие России в планируемом сооружении, по крайней мере, двух новых блоков АЭС „Бушер“, мы обратились к РФ с просьбой наладить совместное производство ядерного топлива на нашей территории», — пояснил он.

Пор его словам, важную роль сыграли дружеские отношения двух стран и опыт российской стороны в производстве ядерного топлива. «Наши переговоры продолжались два года и вылились в „дорожную карту“, которая была подписана в ходе недавнего визита в Москву господина Камальванди», — сказал Салехи, добавив, что документ был подписан властями обеих стран.

Напомним, 21 февраля министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна ждет от российских компаний предложений по нефтегазовых проектам. Он уточнил, что речь идет о «технических условиях и финансовых параметрах».