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25.02.17 / 06:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай намерен запустить собственную криптовалюту

Рядовые жители страны не почувствуют изменений

Народный банк Китая начал работу по разработке собственной криптовалюты. Об этом намерении стало известно накануне.

Для жителей Китая, которые и так пользуются онлайн-платежами, новая система оплаты, вероятно, не будет существенно отличаться от уже существующих. В то же время продавцы смогут снизить операционные издержки, т.к. будут получать цифровую валюту непосредственно от покупателей.

Пока Народный банк Китая изучает существующие частные криптовалюты. В настоящее время всю валюту в Китае выпускает государство и оно не хочет уступать этот рынок частным компаниям. Эксперты полагают, что введение собственной криптовалюты позволит Китаю контролировать риски в финансовой системе. Кроме того, центробанк сможет отслеживать транзакции в масштабах всей экономики.

По материалам: expert.ru
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