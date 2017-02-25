Китай намерен запустить собственную криптовалюту Рядовые жители страны не почувствуют изменений

Народный банк Китая начал работу по разработке собственной криптовалюты. Об этом намерении стало известно накануне.

Для жителей Китая, которые и так пользуются онлайн-платежами, новая система оплаты, вероятно, не будет существенно отличаться от уже существующих. В то же время продавцы смогут снизить операционные издержки, т.к. будут получать цифровую валюту непосредственно от покупателей.

Пока Народный банк Китая изучает существующие частные криптовалюты. В настоящее время всю валюту в Китае выпускает государство и оно не хочет уступать этот рынок частным компаниям. Эксперты полагают, что введение собственной криптовалюты позволит Китаю контролировать риски в финансовой системе. Кроме того, центробанк сможет отслеживать транзакции в масштабах всей экономики.