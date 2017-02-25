LG анонсировала смартфон X Power 2 С аккумулятором емкостью 4500 мАч

Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала выход нового смартфона X Power 2. Об этом в компании сообщили накануне.

Ожидается, что, благодаря батарее емкостью 4500 мАч, новый смартфон позволит работать с интернет-контентом до 18 часов. Кроме того, он оснащен технологией высокоскоростной зарядки, которая обеспечивает полный заряд аккумулятора за два часа.

Смартфон анонсировали к ежегодной выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Компания планирует начать продажи LG X Рower 2 в марте. Первыми приобрести новинку смогут жители Латинской Америки. Цена смартфона пока неизвестна.