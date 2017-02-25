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25.02.17 / 02:23 Новости / Россия и мир

LG анонсировала смартфон X Power 2

С аккумулятором емкостью 4500 мАч

smartfone-lg-x-power-2-with-increased-battery-capacity_03Южнокорейская компания LG Electronics анонсировала выход нового смартфона X Power 2. Об этом в компании сообщили накануне.

Ожидается, что, благодаря батарее емкостью 4500 мАч, новый смартфон позволит работать с интернет-контентом до 18 часов. Кроме того, он оснащен технологией высокоскоростной зарядки, которая обеспечивает полный заряд аккумулятора за два часа.

Смартфон анонсировали к ежегодной выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Компания планирует начать продажи  LG X Рower 2 в марте. Первыми приобрести новинку смогут жители Латинской Америки. Цена смартфона пока неизвестна.

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