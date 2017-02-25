Литва выступила за постоянное военное присутствие США на своей территории

Литва считает необходимым обеспечить постоянное присутствие американских военных на своей территории. Об этом заявил во вторник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
«Мы выступаем за постоянное присутствие (американских военных), из-за того, что наши собственные возможности весьма ограничены», — пояснил министр. По его словам, он уже обратился с соответствующей просьбой к заместителю министра обороны США Роберту Ворку и заместителю госсекретара штатов Томасу Шэннону.
Как отмечает издание Delfi, литовская конституция запрещает размещение военных баз других стран на территории государства. Линкявичюс уточнил, что подписанное недавно двустороннее соглашение о статусе американских войск позволяет США использовать военные базы Литвы.