Малайзия арестует дипломата КНДР в случае отказа сотрудничать по делу об убийстве Ким Чен Нама Его еще не допросили

Правительство Малайзии пообещало арестовать одного из сотрудников посольства КНДР, если он откажется сотрудничать со следствем по делу о смерти Ким Чен Нама. Об этом сообщает в субботу Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Глава полиции штата Селангор Абдул Самах Мат заявил, что дипломату дадут время на то, чтобы он начал сотрудничать с полицией. «Следующим шагом станет выдача судом ордера на арест», — сказал он. Уточняется, что дипломату предстоит допрос.

Напомним, накануне полиция назвала официальную причину смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Установлено, что он умер от отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent. Такой вывод сделали эксперты химического департамента полиции. Мужчина погиб в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля.