Все новости

25.02.17 / 03:59 Новости / Россия и мир

В Южном Судане миротворцы ООН помешали похитить мирных жителей

Спасли 11 человек

ООНМонгольский батальон в составе миротворческой Миссии ООН в Южном Судане помешал солдатам похитить мирных жителей. Об этом накануне сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Миротворцы смогли освободить одиннадцать человек, которых избивали солдаты. По словам дипломата, монгольские миротворцы также предотвратили нападение на группу людей, которые возвращались на базу в Бентиу.

В настоящее время в Южном Судане идет гражданская война. В конце прошлого года Совет безопасности ООН продлил миротворческую миссию на год. Он также осудил столкновения и призвал конфликтующие стороны немедленно остановить боевые действия. С начала этого года из страны бежали около 84 тыс. человек.

По материалам: tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017