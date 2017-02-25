В Южном Судане миротворцы ООН помешали похитить мирных жителей Спасли 11 человек

Монгольский батальон в составе миротворческой Миссии ООН в Южном Судане помешал солдатам похитить мирных жителей. Об этом накануне сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Миротворцы смогли освободить одиннадцать человек, которых избивали солдаты. По словам дипломата, монгольские миротворцы также предотвратили нападение на группу людей, которые возвращались на базу в Бентиу.

В настоящее время в Южном Судане идет гражданская война. В конце прошлого года Совет безопасности ООН продлил миротворческую миссию на год. Он также осудил столкновения и призвал конфликтующие стороны немедленно остановить боевые действия. С начала этого года из страны бежали около 84 тыс. человек.