NASA опубликовало новое фото Марса На снимке видны коренные горные породы

Специалисты NASA опубликовали снимок поверхности Марса, на котором изображены коренные горные породы планеты. Фото появилось в Twitter организации во вторник.

Исследователи космоса пояснили, что Марс покрыт в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные. На новом снимке планеты слои таких пород обнажены и частично засыпаны песчаными дюнами.

Фото было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находился на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.

Напомним, в минувшую среду NASA объявило, что обнаружило потенциально пригодные для жизни планеты. Всего было найдено семь планет, три из них находятся в так называемой «зоне жизни». Ученые сообщили, что в ближайшие годы особенности открытых планет будут изучаться.