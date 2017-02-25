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25.02.17 / 20:25 Новости / Общество / Россия и мир

NASA опубликовало новое фото Марса

На снимке видны коренные горные породы

nasa марс космос наука планетаСпециалисты NASA опубликовали снимок поверхности Марса, на котором изображены коренные горные породы планеты. Фото появилось в Twitter организации во вторник.

Исследователи космоса пояснили, что Марс покрыт в основном мелкозернистыми породами, под которыми скрыты коренные. На новом снимке планеты слои таких пород обнажены и частично засыпаны песчаными дюнами.

Фото было получено с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Аппарат находился на высоте около 300 километров над поверхностью Марса.

Напомним, в минувшую среду NASA объявило, что обнаружило потенциально пригодные для жизни планеты. Всего было найдено семь планет, три из них находятся в так называемой «зоне жизни». Ученые сообщили, что в ближайшие годы особенности открытых планет будут изучаться.

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