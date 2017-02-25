Экспорт нефти из Ирака снизился на 5,68% в январе До 3,319 млн баррелей в день

Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака в первом месяце 2017 года снизился на 5,68% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), опубликованные в субботу.

В январе объем поставок составил 3,319 млн баррелей в день. В декабре 2016 года этот показатель составил 3,52 млн баррелей.

Всего за январь страна экспортировала 102,9 млн баррелей нефти. Все поставки велись с месторождений Басра и Киркук. Объем экспорта с месторождения Басра снизился на 5,14% по сравнению с декабрем, составив 101,5 млн баррелей. Экспорт с месторождения Киркук упал на 33,3%, до 1,4 миллиона баррелей.

Добавим, Ирак занимает пятое место в мире по величине нефтяных запасов. В минувший понедельник глава Пентагона Джим Мэттис, прибывший в Багдад с визитом, заявил, что США не претендуют на иракскую нефть. Он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты продолжат платить за нефть.