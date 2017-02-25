Триллер «Она» Верховена получил «Сезара» за лучший фильм Лучшим зарубежным фильмом стал «Я, Дэниел Блэк» Кена Лоучема

Триллер режиссера Пола Верховена «Она» стал лучшим фильмом национальной французской кинопремии «Сезар». Ее итоги подвели в субботу.

Награду за «Лучший зарубежный фильм» получил «Я, Дэниел Блэк» Кена Лоучема. Статуэтки «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж» достались киноленте «Это всего лишь конец света» режиссера Ксавье Долана.

Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Гаспар Ульель, который снялся у Долана, статуэтка за «Лучшую женскую роль» оказалась у Изабель Юппер из триллера «Она». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Джеймс Тьерре, сыгравший в кинокартине «Шоколад», «Лучшую женскую роль второго плана» получила Дебора Люкумуэна из фильма «Божественные». Обладателем «Почетного Сезара» стал Джордж Клуни.

«Сезар» — ежегодная кинопремия, которая присваивается Французской академией кинематографических искусств и техники. Она существует с 1976 года. Победители выбираются путем тайного голосования 4 тыс. членов академии. В этом году церемония прошла в концертном зале Плейель.