Триллер «Она» Верховена получил «Сезара» за лучший фильм

Триллер режиссера Пола Верховена «Она» стал лучшим фильмом национальной французской кинопремии «Сезар». Ее итоги подвели в субботу.
Награду за «Лучший зарубежный фильм» получил «Я, Дэниел Блэк» Кена Лоучема. Статуэтки «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж» достались киноленте «Это всего лишь конец света» режиссера Ксавье Долана.
Награду за «Лучшую мужскую роль» получил Гаспар Ульель, который снялся у Долана, статуэтка за «Лучшую женскую роль» оказалась у Изабель Юппер из триллера «Она». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Джеймс Тьерре, сыгравший в кинокартине «Шоколад», «Лучшую женскую роль второго плана» получила Дебора Люкумуэна из фильма «Божественные». Обладателем «Почетного Сезара» стал Джордж Клуни.
«Сезар» — ежегодная кинопремия, которая присваивается Французской академией кинематографических искусств и техники. Она существует с 1976 года. Победители выбираются путем тайного голосования 4 тыс. членов академии. В этом году церемония прошла в концертном зале Плейель.
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