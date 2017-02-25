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25.02.17 / 18:33 Новости / Политика / Россия и мир

Поклонская считает муниципальную власть главной проблемой Крыма

По мнению депутата, местным властям стоит прислушаться к Сергею Аксенову

Поклонская facebook.comДепутат Государственной Думы Наталья Поклонская считает недоработки муниципальной власти главной проблемой Крыма. Об этом политик заявила в субботу.

Экс-прокурор рассказала о встрече с жителями полуострова, которые, по ее словам, жаловались только на недоработки исполнительной власти на местах.  «Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — сказала Поклонская. Она пообещала, что обсудит сложившуюся ситуацию с Аксеновым.

Кроме того, депутат сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру и в Следственный комитет (СКР) с требованием проверить ход работ по реконструкции центра Симферополя. Она считает, что работы ведутся вне срока и проводятся некачественно.

Напомним, о ситуации в Симферополе высказывался и сам глава полуострова. На последнем заседании правительства региона Аксенов сообщил, что подготовит кадровую ротацию, поскольку вынужден выполнять обязанности местных властей.

По материалам: ria.ru
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