Россия направила Таджикистану почти 40 тонн гуманитарной помощи Наиболее востребованных грузов

Министерство чрезвычайных ситуаций России направило Таджикистану почти 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в ведомстве в субботу.

Самолет из подмосковного аэропорта Раменское доставит в Душанбе предметы первой необходимости. Это продукты питания, одеяла, палатки и передвижная электростанция.

Ранее в Таджикистане произошел сход 80 снежных лавин на востоке и севере страны. Власти Таджикистана обратились к международному сообществу за помощью. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру, заблокировало населенные пункты, есть сообщения о жертвах. Добавим, Россия и Таджикистан в 1997 году подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.