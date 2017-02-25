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25.02.17 / 09:15 Новости / Россия и мир

Россия направила Таджикистану почти 40 тонн гуманитарной помощи

Наиболее востребованных грузов

таджикистанМинистерство чрезвычайных ситуаций России направило Таджикистану почти 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в ведомстве в субботу.

Самолет из подмосковного аэропорта Раменское доставит в Душанбе предметы первой необходимости. Это продукты питания, одеяла, палатки и передвижная электростанция.

Ранее в Таджикистане произошел сход 80 снежных лавин на востоке и севере страны. Власти Таджикистана обратились к международному сообществу за помощью. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру, заблокировало населенные пункты, есть сообщения о жертвах. Добавим, Россия и Таджикистан в 1997 году подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 

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