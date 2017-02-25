Савченко приехала к украинским военнопленным в Донецке Рассказала об их содержании

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко посетила украинских пленных силовиков, находящихся в тюрьмах Донбасса. Об этом она написала в субботу на своей странице в Facebook.

Депутат опубликовала список из 34 человек, находящихся под стражей. Также она подчеркнула удовлетворительные условия содержания и хорошее самочувствие военных.

Добавим, ранее Савченко была в колонии в Макеевке, где навестила шестерых украинских военнопленных. В ходе этой встречи она призвала лидеров «нормандской четверки» поспособствовать обмену пленными по формуле «всех на всех». По информации командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), после визита Савченко украинские военные начали массированные обстрелы территории.