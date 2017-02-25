В Сеуле сотни тысяч демонстрантов потребовали отставки президента Акция проходит 17-ю субботу подряд

В центре Сеула прошел очередной массовый митинг с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на организаторов демонстрации.

Протестующие призвали конституционный суд страны ускорить процесс рассмотрения дела об импичменте президента и утвердить его как можно скорее. Одновременно в южнокорейской столице состоялся митинг сторонников президента. Они потребовали от суда отказать в утверждении импичмента и вернуть Пак Кын Хе президентский пост.

Напомним, в декабре прошлого года депутаты южнокорейского парламента проголосовали за импичмент Пак Кын Хе. Политика обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь, согласно законодательству, ее импичмент должен утвердить или отвергнуть конституционный суд.