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25.02.17 / 17:01 Новости / Политика / Россия и мир

В Сеуле сотни тысяч демонстрантов потребовали отставки президента

Акция проходит 17-ю субботу подряд

пак кын хе в сеуле митингВ центре Сеула прошел очередной массовый митинг с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на организаторов демонстрации. 

Протестующие призвали конституционный суд страны ускорить процесс рассмотрения дела об импичменте президента и утвердить его как можно скорее. Одновременно в южнокорейской столице состоялся митинг сторонников президента. Они потребовали от суда отказать в утверждении импичмента и вернуть Пак Кын Хе президентский пост.

Напомним, в декабре прошлого года депутаты южнокорейского парламента проголосовали за импичмент Пак Кын Хе. Политика обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь, согласно законодательству, ее импичмент должен утвердить или отвергнуть конституционный суд.

По материалам: tass.ru
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