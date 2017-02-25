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25.02.17 / 13:35 Новости / Политика / Россия и мир

Шойгу запретил использование термина «показная воинская часть»

"А воевать кто завтра будет?"

шойгу

Фото: svopi.ru

Термин «показная воинская часть» исключен из лексикона армии России. Об этом заявил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр пояснил, что вычеркнул слово «показной» из словаря армии. «Что значит — „показной полк“? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая „показная воинская часть“? А для чего тогда все остальные?», — сказал он.

Шойгу сослался на задачу, которую поставил перед армией президент Владимир Путин. По его словам, все военные части страны становятся частями постоянной готовности. «С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения», — резюмировал министр.

 

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