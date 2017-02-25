Минобороны доставило в Сирию 2,6 тонны гуманитарной помощи за сутки Для 600 жителей

Центр по примирению враждующий сторон доставил в Сирию 2,6 тонн гуманитарной помощи за прошедшие сутки. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

Гуманитарный груз получили 600 жителей города Алеппо и населенного пункта Катана провинции Дамаск. Также российские самолеты доставили порядка 20, 4 тонн продуктов питания, направленных сирийским властям по линии ООН.

Российский Центр по примирению начал работать в феврале прошлого года. Доставка гуманитарной помощи мирным жителям – одно из приоритетных направлений деятельности центра. В настоящее время в Женеве проходит очередной раунд переговоров по Сирии. Они стали возможны благодаря договоренностям о прекращении огня, которые были достигнуты в декабре прошлого года.