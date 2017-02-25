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25.02.17 / 01:52 Новости / Россия и мир

Представителей ряда американских СМИ не пропустили на брифинг в Белый дом

Досталось CNN и The New York Times

cnnКорреспондентов нескольких американских СМИ не пропустили на брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера в Белый дом. Об этом накануне сообщает телеканал CNN.

Среди них оказались журналисты изданий The New York Times, Los Angeles Times, Politico, Buzzfeed. Встреча также стала закрытой для телеканалов BBC и CNN.

По информации телеканала, на брифинг пригласили только членов «расширенного пула». В основном, представителей консервативных средств массовой информации. Ранее Дональд Трамп приравнял несколько американских СМИ к «врагам народа», в частности, это касалось телеканалов CNN и NBC и газеты The New York Times. Он также упрекнул журналистов в распространении ложных новостей.

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