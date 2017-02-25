США отложили разработку новых санкций в отношении Ирана – СМИ Эти меры могут быть неэффективны

Власти США отложили разработку новых санкций в отношении Ирана на неопределенный срок. Об этом в субботу передает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник агентства отметил, что такие меры, скорее всего, будут неэффективны. Особенно в вопросах противостояния террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии и Ирака.

В начале 2017 года Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После этого власти США расширили санкции против Ирана. Они коснулись 12 компаний и 13 частных лиц, так или иначе имеющих причастность к иранской ракетной программе либо радикальному ливанскому движению «Хезболла». Президент США также заявил, что не будет впредь предупреждать Иран о силовом ударе, если такое решение будет принято.