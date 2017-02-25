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25.02.17 / 18:59 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп обвинил СМИ США в замалчивании сокращения госдолга на $12 млрд с момента инаугурации

По его словам, за первый месяц президентства Обамы госдолг вырос на $200 млрд

rg.ru трампПрезидент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ ничего не рассказали о том, что госдолг США сократился на $12 млрд в течение первого месяца его президентства. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter в субботу.

«СМИ не сообщили о том, что госдолг в течение первого моего месяца (пребывания у власти) сократился на $12 млрд по сравнению с увеличением на $200 млрд за первый месяц (экс-президента США Барака) Обамы», — написал глава государства.

Президент также обратил внимание на положительную динамику ключевого индекса Dow Jones на биржах США. «Грядет снижение налогов и упрощение процедурных норм (в бизнесе)», — написал он.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал сократить внешний долг США. Республиканец заверял, что проведет реформы, благодаря которым наступит экономический рост. Госдолг он собирался оплатить наличными средствами.

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