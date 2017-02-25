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25.02.17 / 01:30 Новости / Политика / Россия и мир

На конференции с участием Трампа активисты достали российские флаги

Пытались устроить провокацию

флаг россия британияНа ежегодной конференции Республиканской партии с участием президента США Дональда Трампа активисты пытались раздавать присутствующим российские флаги с именем американского лидера. Об этом накануне пишет издание The Washington Examiner.

По информации газеты, провокация была устроена неизвестными перед выступлением Трампа. Однако организаторы конференции пресекли действия активистов.

Ответственность за акцию взяли на себя два представителя движения Americans Take Action.  Добавим, в ходе предвыборной кампании Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией. Демократическая партия США также заявляла о причастности России к итогам выборов президента. Обе стороны отвергают эту информацию.

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