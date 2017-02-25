СМИ: Подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР получила за участие в операции $90 Официальных обвинений ей пока не предъявили

Гражданке Индонезии Сити Айшан, подозреваемой в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама, заплатили $90 за участие в операции. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.



Вице-посол Индонезии Андреано Эрвин сообщил, что Айшан считала операцию розыгрышем. По его словам, женщина получила от организаторов убийства жидкость, похожую на детское масло. Он отметил, что официальных обвинений ей до сих пор не предъявили.

Напомним, 13 февраля Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. По версии следствия, причиной его смерти стало отравление. Камеры наблюдения зафиксировали, что его атаковали две женщины. Позднее экспертиза показала, что Ким Чен Нам погиб от высокотоксичного химического вещества, которое идентифицировано как Ви-Экс (VX nerve agent). Малазийские власти накануне заявили, что аэропорт будет продезинфицирован.