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25.02.17 / 23:22 Новости / Россия и мир / Спорт

Устюгов завоевал «золото» на ЧМ

Дистанцию 30 км преодолел чуть более, чем за час

Фото: AP / Matthias Schrader

Фото: AP / Matthias Schrader

Россиянин Сергей Устюгов получил золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Соревнования состоялись в субботу.

Необходимую дистанцию 30 км российский лыжник прошел за 1 час 9 мин. 16,7 сек. Таким образом, российская команда завоевала первую золотую медаль на чемпионате.

На втором и третьм месте оказались норвежские спортсмены — Мартин Сундбю (+6,7 секунды) и Финн-Хоген Крог (+31,8 секунды). Ранее Сергей Устюгов выиграл для сборной России серебряную медаль в спринте. Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 22 февраля по 5 марта 2017 года в финском городе Лахти. Всего на соревнованиях выступят 24 российских спортсмена.

 

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