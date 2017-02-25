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25.02.17 / 02:58 Новости / Политика / Россия и мир

ВКП и платформа «Каир» не договорились об объединении

Встреча была простой координацией

ВКП и «Каир»Представители Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) и платформы «Каир» не договорились об объединении делегаций. Об этом накануне заявил глава делегации платформы «Каир» Джихад Макдиси.

Он добавил, что встреча была простой координацией. Ранее поднимался вопрос о возможности объединения делегаций сирийской оппозиции.

Объединение оппозиции – один из важнейших вопросов встречи. О возможной консолидации сторон заговорили после того, как спецпосланник ООН Стаффан де Мистура собрал стороны вместе на церемонии открытия переговоров. Отметим, в настоящее время в Женеве проходит очередной раунд консультаций по Сирии. В конце 2016 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, после этого прошло два раунда межсирийский переговоров в Астане.

По материалам: ria.ru
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