ВКП и платформа «Каир» не договорились об объединении Встреча была простой координацией

Представители Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) и платформы «Каир» не договорились об объединении делегаций. Об этом накануне заявил глава делегации платформы «Каир» Джихад Макдиси.

Он добавил, что встреча была простой координацией. Ранее поднимался вопрос о возможности объединения делегаций сирийской оппозиции.

Объединение оппозиции – один из важнейших вопросов встречи. О возможной консолидации сторон заговорили после того, как спецпосланник ООН Стаффан де Мистура собрал стороны вместе на церемонии открытия переговоров. Отметим, в настоящее время в Женеве проходит очередной раунд консультаций по Сирии. В конце 2016 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, после этого прошло два раунда межсирийский переговоров в Астане.