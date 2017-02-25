ВСУ начали массированные удары — ДНР Из-за информации о приезде Савченко

Военные Украины начали массированные обстрелы по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом накануне заявили в оперативном командовании ДНР.

По их словам, обстрел начался после публикаций информации о приезде в Макеевку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Под обстрелом оказались Ясиноватая, окрестности Макеевки и бывшего аэропорта Донецка.

По данным оперативного командования ДНР, военные использовали минометы калибрами 120 и 82 мм и артиллерийские орудия 122 и 152 мм. Недежда Савченко накануне приехала в исправительную колонию в Макеевке для посещения украинских военнопленных. В ходе своего визита она обратилась к лидерам «нормандской четверки» с просьбой поспособствовать обмену пленными по формуле «всех на всех».