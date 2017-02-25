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25.02.17 / 13:04 Новости / Общество / Россия и мир

За взрыв в Хомсе взяли ответственность террористы «ан-Нусры»

Власти подтвердили гибель 32 человек

ан-Нусра-террористы-сирия-russia-now.com_ ан-нусрыТеррористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) взяла ответственность за теракты в зданиях военных учреждений в сирийской провинции Хомс. Об этом в субботу сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Губернатор Хомса Таляль аль-Баррази подтвердил гибель не менее 32 человек погибли. Еще 24, по информации властей, получили ранения.

Напомним, ранее в субботу шестеро террористов подорвали себя в здании отделения госбезопасности и военной безопасности в Хомсе. В ходе теракта погиб начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль.

Провинция почти полностью контролируется правительственными войсками Сирии. Только один из ее районов находится под контролем вооруженной оппозиции.

По материалам: almayadeen.net
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