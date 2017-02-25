За взрыв в Хомсе взяли ответственность террористы «ан-Нусры» Власти подтвердили гибель 32 человек

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) взяла ответственность за теракты в зданиях военных учреждений в сирийской провинции Хомс. Об этом в субботу сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Губернатор Хомса Таляль аль-Баррази подтвердил гибель не менее 32 человек погибли. Еще 24, по информации властей, получили ранения.

Напомним, ранее в субботу шестеро террористов подорвали себя в здании отделения госбезопасности и военной безопасности в Хомсе. В ходе теракта погиб начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс Хасан Даабуль.

Провинция почти полностью контролируется правительственными войсками Сирии. Только один из ее районов находится под контролем вооруженной оппозиции.