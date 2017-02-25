WADA: в докладе Макларена о допинге не хватает доказательств вины российских спортсменов Также агентство не удовлетворено качеством переведенных текстов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признает, что в докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами не хватает доказательств. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера, опубликованном в субботу на официальном сайте организации.

«На недавней встрече (21 февраля), организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные, WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции», — сообщается в письме. Также антидопинговое агентство не было удовлетворено качеством перевода текстов, использованных в докладе Макларена.

Напомним, доклад независимой комиссии WADA, подготовленный под руководством Макларена, был опубликован в двух частях. В обеих частях говорилось о нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства. Публикация первой части привела к тому, что летом прошлого года от Олимпиады в Рио-де-Жанейро отстранили российскую сборную по легкой атлетике. Также в играх запретили принимать участие паралимпийцам из России. После публикации второй части доклада России запретили проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.