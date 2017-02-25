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25.02.17 / 05:34 Новости / Россия и мир

СМИ: Российские хакеры продолжают кибератаки в Европе и США

Особенно на «политические институты»

ХакерыРоссийские хакеры продолжают атаковать Европу и США. Накануне об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на компанию FireEye, которая занимается вопросами кибербезопасности.

По мнению собеседников издания, российских хакеров больше всего привлекают европейские «политические институты». В частности, они активизируют свою деятельность перед выборами и во время них.

Напомним, в конце прошлого года правительство США ввели санкции в отношении России за кибератаки. В начале 2017 года были рассекречены некоторые разведданные США. В них говорилось, что Россия пыталась оказать влияние на ход выборов президента с помощью хакерских атак. Действующий президент США Дональд Трамп с недоверием отнесся к докладу спецслужб об этих атаках.

 

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