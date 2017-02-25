Жена Ильдара Дадина пожаловалась в прокуратуру на удержание ее мужа в колонии Зотова утверждает, что копия постановления Верховного суда о признании Дадина невиновным не доставлена в колонию

Супруга осужденного ранее по статье о нарушениях на митингах активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова пожаловалась в прокуратуру на Государственную фельдъегерскую службу, которая пока не доставила в алтайскую колонию, где содержат ее мужа, копию постановления Верховного суда о признании Дадина невиновным. Об этом девушка сообщила в субботу в своем аккаунте в Twitter.

«Написали жалобу в прокуратуру, завтра опять едем в колонию», — написала Зотова. Она сослалась на члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Андрея Бабушкина.

По словам Бабушкина, 22 февраля судебное постановление было направлено из Москвы в Барнаул через Государственную фельдъегерскую службу. «Прошу проверить, не был ли данный документ утерян Государственной фельдъегерской службой», — сообщила супруга активиста.

Напомним, 22 февраля Верховный суд России принял постановление отменить приговор первому осужденному по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах) Ильдару Дадину. Согласно постановлению, Дадина должны освободить из колонии Рубцовска в Алтайском крае. Накануне адвокаты активиста также подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на его незаконное удержание в колонии.