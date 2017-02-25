Фильм о Хиллари Клинтон получил «Золотую малину»

Документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» получил антипремию «Золотая малина». Лауреатов премии назвали в субботу.
Худшим режиссером и худшим актером года стал Динеш Д`Соуза, который сыграл самого себя в этом же фильме. Приз за худшую женскую роль достался Бекки Тернер за роль главной героини «Америки Хиллари».
По некоторым данным, фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» собрал в прокате порядка $13 млн в 2016 году. Напомним, антипремия «Золотая малина» присуждается ежегодно за сомнительные заслуги в области кино с 1980 года. Традиционно награду раздают накануне церемонии премии «Оскар». Лауреаты «Золотой малины» получают покрытые золотой краской пластиковые ягоды малины.
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