Все новости

25.02.17 / 23:57 Новости / Россия и мир

Фильм о Хиллари Клинтон получил «Золотую малину»

Четыре раза

Фото с сайта apertureaudience.com

Фото с сайта apertureaudience.com

Документальный фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» получил антипремию «Золотая малина». Лауреатов премии назвали в субботу.

Худшим режиссером и худшим актером года стал Динеш Д`Соуза, который сыграл самого себя в этом же фильме. Приз за худшую женскую роль достался Бекки Тернер за роль главной героини «Америки Хиллари».

По некоторым данным, фильм «Америка Хиллари: секретная история Демократической партии» собрал в прокате порядка $13 млн в 2016 году. Напомним, антипремия «Золотая малина» присуждается ежегодно за сомнительные заслуги в области кино с 1980 года. Традиционно награду раздают накануне церемонии  премии «Оскар». Лауреаты «Золотой малины» получают покрытые золотой краской пластиковые ягоды малины.

По материалам: ria.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017