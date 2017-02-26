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26.02.17 / 19:14 Новости / Россия и мир

В Сирии зафиксировали 11 нарушений перемирия за сутки

К процессу примирения присоединилось свыше 1270 поселений

11 нарушений

Коллаж АБН

В Сирии за сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом в воскресенье сообщили в Центре по по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Нарушения зафиксировали в Хомсе, Дамаске, Латакии и Хаме. Также к процессу примирения присоединилось 1276 поселений.

Отметим, ранее Минобороны России доставило в Сирию за сутки 17 тонн гуманитарных грузов. В частности, это продукты питания и предметы первой необходимости. Центр по примирению в Сирии существует с февраля прошлого года.

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