В Сирии зафиксировали 11 нарушений перемирия за сутки К процессу примирения присоединилось свыше 1270 поселений

В Сирии за сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом в воскресенье сообщили в Центре по по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Нарушения зафиксировали в Хомсе, Дамаске, Латакии и Хаме. Также к процессу примирения присоединилось 1276 поселений.

Отметим, ранее Минобороны России доставило в Сирию за сутки 17 тонн гуманитарных грузов. В частности, это продукты питания и предметы первой необходимости. Центр по примирению в Сирии существует с февраля прошлого года.